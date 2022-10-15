Объект энергетической инфраструктуры в Киевской области сильно поврежден - «Укрэнерго»
11:50 15.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Объект энергетической инфраструктуры на Киевщине получил тяжелые разрушения. Специалисты НЭК „Укрэнерго“ уже работают, чтобы восстановить надежность энергопитания Киева и центрального региона», — говорится в сообщении телеграм-канала компании.
Диспетчерский центр «Укрэнерго» предупреждает о возможных применениях графиков аварийных отключений, уточняется в сообщении. «Просим потребителей экономно потреблять электроэнергию, особенно с 17.00 до 23.00 часов», — добавляется в сообщении.
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