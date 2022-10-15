Объект энергетической инфраструктуры в Киевской области сильно поврежден - «Укрэнерго»

11:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания «Укрэнерго» сообщила, что в Киевской области сильно поврежден объект энергетической инфраструктуры, могут быть введены графики отключения электричества.



«Объект энергетической инфраструктуры на Киевщине получил тяжелые разрушения. Специалисты НЭК „Укрэнерго“ уже работают, чтобы восстановить надежность энергопитания Киева и центрального региона», — говорится в сообщении телеграм-канала компании.



Диспетчерский центр «Укрэнерго» предупреждает о возможных применениях графиков аварийных отключений, уточняется в сообщении. «Просим потребителей экономно потреблять электроэнергию, особенно с 17.00 до 23.00 часов», — добавляется в сообщении.



