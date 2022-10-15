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Кандидатом на выборах президента Казахстана зарегистрирован Мейрам Кажыкен - ЦИК

12:10 15.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана на заседании в субботу зарегистрировала экономиста Мейрама Кажыкена кандидатом в президенты на предстоящих в конце ноября выборах. Об этом сообщил председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

«ЦИК зарегистрировал Мейрама Кажыкена кандидатом в президенты Республики Казахстан», — сказал он.

Кажыкен собрал необходимое количество достоверных подписей в свою поддержку (более 120 тысяч) в 14 регионах страны, предоставил медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих регистрации кандидатом в президенты, и справку о передаче в налоговые органы декларации об активах и обязательствах. Претенденту на высший государственный пост необходимо было собрать 118 273 подписи в свою поддержку.

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