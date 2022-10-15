Кандидатом на выборах президента Казахстана зарегистрирован Мейрам Кажыкен - ЦИК
12:10 15.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«ЦИК зарегистрировал Мейрама Кажыкена кандидатом в президенты Республики Казахстан», — сказал он.
Кажыкен собрал необходимое количество достоверных подписей в свою поддержку (более 120 тысяч) в 14 регионах страны, предоставил медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих регистрации кандидатом в президенты, и справку о передаче в налоговые органы декларации об активах и обязательствах. Претенденту на высший государственный пост необходимо было собрать 118 273 подписи в свою поддержку.
НОВОСТИ
- 13:30 15.10.2022
- Росгвардия взяла под охрану военкоматы
- 12:20 15.10.2022
- Все знают о результатах военных интервенций НАТО, но о победах ничего не известно - Грушко
- 11:50 15.10.2022
- Объект энергетической инфраструктуры в Киевской области сильно поврежден - «Укрэнерго»
- 11:40 15.10.2022
- Из-за энергокризиса почти 40% компаний ФРГ вынуждены уйти с тех или иных рынков
- 10:30 15.10.2022
- По поручению Байдена Украина получит дополнительную военную помощь на $725 млн - Белый дом
- 10:20 15.10.2022
- По расследованию ЧП на «Северных потоках» Швеция работает с Данией и Германией - Андерссон
- 09:30 15.10.2022
- На Украине были испытаны практически все перспективные авиабомбы и ракеты КТРВ - источник
- 09:20 15.10.2022
- Попытки Киева сорвать отопительной сезон в Запорожской области пример геноцида - Рогов
- 22:43 14.10.2022
- Прокуратура проверяет факты фиктивного приема в университет "Синергия" более 800 подлежащих мобилизации
- 22:00 14.10.2022
- Минюст РФ пополнил списки физлиц и СМИ иноагентов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать