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Все знают о результатах военных интервенций НАТО, но о победах ничего не известно - Грушко

12:20 15.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никто не знает о победах НАТО, но все знают о результатах натовских военных интервенций. Об этом заявил в субботу корр. ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Что касается поражения и побед альянса. Насчет побед мне вообще ничего неизвестно, никому ничего неизвестно. Но итоги социально-политической, геополитической инженерии натовских военных интервенций, их все знают, — сказал заявил Грушко. — Это и разорванные Балканы, разоренная Ливия и Сирия, да, собственно, и Афганистан, за состояние которого НАТО несла ответственность больше 12 лет, передан „международному сообществу“ в том состоянии в котором он сейчас находится», — заявил Грушко.

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