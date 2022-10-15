Отношения между Лукашенко и Путиным в последнее время укрепились - БелТА
15:15 15.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Как я однажды сказал, такого уровня взаимоотношений, как между президентами Беларуси и России, нет ни у кого. Это во-первых. Во-вторых, в последнее время наши отношения только усилились, укрепились. Мы абсолютно доверяем друг другу. Поэтому проблем практически нет в общении», — сказал Лукашенко в интервью американской телекомпании NBC, выдержки из которого в субботу приводит агентство БелТА.
НОВОСТИ
- 16:40 15.10.2022
- В течение двух недель может быть сформировано новое правительство Ирака - депутат
- 16:09 15.10.2022
- В Москве подвели итоги конкурса художников "Контуры культуры"
- 16:00 15.10.2022
- В московском метро начал курсировать новый тематический поезд "Сибирь здесь"
- 15:51 15.10.2022
- На Russpass появился гид по объектам уличного искусства
- 15:43 15.10.2022
- В Москве начато благоустройство территории комплекса скорой помощи ГКБ им Вересаева
- 15:38 15.10.2022
- В Москве выпуск медицинской мебели в 2,3 раза в январе-августе увеличился в 2,3 раза
- 13:40 15.10.2022
- В ДНР начали отапливаться более половины больниц и трети школ - Минстрой республики
- 13:30 15.10.2022
- Росгвардия взяла под охрану военкоматы
- 12:20 15.10.2022
- Все знают о результатах военных интервенций НАТО, но о победах ничего не известно - Грушко
- 12:10 15.10.2022
- Кандидатом на выборах президента Казахстана зарегистрирован Мейрам Кажыкен - ЦИК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать