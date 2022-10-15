Отношения между Лукашенко и Путиным в последнее время укрепились - БелТА

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в последнее время у него укрепились отношения с российским коллегой Владимиром Путиным, лидеры двух государств доверяют друг другу.



«Как я однажды сказал, такого уровня взаимоотношений, как между президентами Беларуси и России, нет ни у кого. Это во-первых. Во-вторых, в последнее время наши отношения только усилились, укрепились. Мы абсолютно доверяем друг другу. Поэтому проблем практически нет в общении», — сказал Лукашенко в интервью американской телекомпании NBC, выдержки из которого в субботу приводит агентство БелТА.



