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Отношения между Лукашенко и Путиным в последнее время укрепились - БелТА

15:15 15.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в последнее время у него укрепились отношения с российским коллегой Владимиром Путиным, лидеры двух государств доверяют друг другу.

«Как я однажды сказал, такого уровня взаимоотношений, как между президентами Беларуси и России, нет ни у кого. Это во-первых. Во-вторых, в последнее время наши отношения только усилились, укрепились. Мы абсолютно доверяем друг другу. Поэтому проблем практически нет в общении», — сказал Лукашенко в интервью американской телекомпании NBC, выдержки из которого в субботу приводит агентство БелТА.

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