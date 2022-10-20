Конгресс США может до конца года одобрить пакет помощи Украине на $50 млрд — NBC

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конгресс США может до конца года одобрить выделение Украине нового пакета помощи на сумму около 50 млрд долларов. Об этом сообщила в четверг со ссылкой на источники телекомпания Эн-би-си.

Она отмечает, что по итогам промежуточных выборов, намеченных на 8 ноября, новый состав Конгресса может занять в январе «более скептическую позицию относительно помощи Украине». Исходя из этого, законодатели рассчитывают выделить Киеву миллиарды долларов до конца года. Телекомпания подчеркивает, что администрация президента США Джо Байдена пока не обращалась к законодателям с соответствующим запросом.