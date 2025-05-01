Концерт Гнесинского ансамбля в честь Великой Победы прошел в Берлине

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Концерт Гнесинского ансамбля современной хоровой музыки Altro Coro под управлением Александра Рыжинского прошел в Русском доме в Берлине. Музыкальная программа была посвящена 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ТАСС.



Коллектив представил специально подготовленную программу, в которую вошли «Ленинградская тетрадь» Александра Флярковского, «Четыре хора на слова Твардовского» Родиона Щедрина и мировая премьера — сюита песен Великой Отечественной войны и Великой Победы в аранжировке современного российского композитора Кузьмы Бодрова «Симфония Великой Победы» для хора и фортепиано.





