Цифровая трансформация как сервис: Сбер стал лауреатом CNews AWARDS
17:07 02.11.2022
Проект Сбера «Цифровая трансформация как сервис» победил в номинации «Продукт года» на CNews AWARDS 2022.
Инновационный сервис представляет собой всестороннюю консультативную поддержку корпоративных клиентов в вопросах цифровой трансформации бизнеса и создания платформ на основе опыта Сбера и других лидеров рынка. Над каждым бизнес-проектом работает совместная команда из представителей банка и клиента.
«Мы следим за 140 мировыми технологическими трендами, причем не только в финтехе, но и в других областях, – рассказал управляющий директор Департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Дмитрий Трофимов. – Развиваем партнерскую программу, чтобы дать нашим клиентам доступ к лучшим решениям на рынке. Сбер уже помог бизнесу реализовать более 500 проектов цифровой трансформации на территории всей страны. Вместе с каждым клиентом мы шаг за шагом проходим весь путь – от осознания идеи до масштабирования найденного решения. Для нас «Цифровая трансформация как сервис» – это новая модель работы, которая нацелена на успех клиента».
12-я церемония награждения CNews AWARDS прошла 1 ноября на ежегодном мероприятии «CNews Forum 2022: информационные технологии завтра». Награды CNews AWARDS присуждаются не жюри, а участниками CNews FORUM, которые выбирают победителей из числа номинантов путем электронного голосования.
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