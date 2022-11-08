0
0
119
НОВОСТИ

Договор об ОСАГО не распространяется на нового собственника автомобиля — ВС РФ

12:32 08.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Договор об ОСАГО не распространяется на нового собственника или пользователя автомобиля. Это разъяснил Пленум Верховного суда РФ в принятом во вторник постановлении «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

«Ответственность нового владельца транспортного средства и лиц, которым передано право управления транспортным средством, не может быть признана застрахованной по договору обязательного страхования гражданской ответственности предыдущего владельца», — пояснил Верховный суд.

При переходе права собственности права хозяйственного ведения или оперативного управления на транспортное средство от страхователя к иному лицу новый владелец обязан застраховать свою гражданскую ответственность. При этом предыдущий владелец транспортного средства вправе потребовать от страховщика, с которым у него был заключен договор страхования ответственности, возврата части страховой премии с момента получения страховщиком уведомления о расторжении договора до окончания предусмотренного указанным договором срока, на который осуществлялось страхование.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 08.11.2022
Минтруд РФ предлагает упростить процедуру признания человека нуждающимся в соцобслуживании
0
13
13:05 08.11.2022
Спецназ полиции непризнанного Косова занял КПП на административной линии
0
52
13:00 08.11.2022
По предварительным данным, над акваторией Севастополя сбит беспилотник
0
57
12:51 08.11.2022
Автовладельцы из Москвы и Подмосковья не будут платить за проезд по Московскому скоростному диаметру
0
73
12:20 08.11.2022
Кредиты физлицам за 10 месяцев 2022 года выросли на 6,7%
0
120
12:05 08.11.2022
В России выявили 4 320 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
141
12:00 08.11.2022
ЕК не считает потолок цен на газ лучшим средством борьбы с энергокризисом — Bloomberg
0
146
11:52 08.11.2022
СберМобайл дарит подарки в Зеленый день
0
154
11:32 08.11.2022
Структурная трансформация экономики РФ продлится не один год — Набиуллина
0
225
11:20 08.11.2022
Байдена назвали "абсолютным Пиноккио"
0
235

Возврат к списку