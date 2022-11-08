Договор об ОСАГО не распространяется на нового собственника автомобиля — ВС РФ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Договор об ОСАГО не распространяется на нового собственника или пользователя автомобиля. Это разъяснил Пленум Верховного суда РФ в принятом во вторник постановлении «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

«Ответственность нового владельца транспортного средства и лиц, которым передано право управления транспортным средством, не может быть признана застрахованной по договору обязательного страхования гражданской ответственности предыдущего владельца», — пояснил Верховный суд.

При переходе права собственности права хозяйственного ведения или оперативного управления на транспортное средство от страхователя к иному лицу новый владелец обязан застраховать свою гражданскую ответственность. При этом предыдущий владелец транспортного средства вправе потребовать от страховщика, с которым у него был заключен договор страхования ответственности, возврата части страховой премии с момента получения страховщиком уведомления о расторжении договора до окончания предусмотренного указанным договором срока, на который осуществлялось страхование.