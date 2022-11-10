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Байден предположил, что американцам неинтересны детали бизнеса его сына Хантера

09:20 10.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден заявил в среду, что, по его мнению, американское общество не интересуют подробности деловой активности его сына Хантера, которая, по сообщениям ряда СМИ, могла выходить за рамки закона.

«Я полагаю, что американское общество хочет двигаться вперед, чтобы для него создавались блага», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в ходе пресс-конференции по итогам проведения промежуточных выборов в Конгресс США.

Байден добавил, что «не может контролировать» конгрессменов от Республиканской партии, часть которых озвучивала идеи о необходимости его импичмента, поэтому «продолжит пытаться сделать жизнь [американцев] лучше».

Ранее в американских СМИ не раз публиковали данные с ноутбука, принадлежавшего сыну президента США. Из представленной переписки, которую вел Хантер Байден, следовало, что он мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma Holdings («Бурисма холдингс»), в правление которой входил, встречу со своим отцом в то время, когда тот был вице-президентом США. Байден-старший, занимая данный пост, призывал уволить генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который начал расследование в отношении Burisma.

Газета «Вашингтон пост» сообщила в марте, что Хантер Байден, предположительно, получил почти 5 млн долларов от китайской энергетической компании CEFC (Си-и-эф-си).

Предыдущий президент США Дональд Трамп не раз обвинял Джо Байдена во лжи и причастности к коррупции. Республиканец называл демократа Байдена «коррумпированным политиком, которому нельзя претендовать на пост президента».

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