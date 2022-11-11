Германия открыто поддерживает агрессивную политику непризнанного Косова — Вучич

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия является страной ЕС, которая открыто поддерживает агрессивную политику властей непризнанного Косова. Об этом в пятницу заявил президент Сербии Александар Вучич сербским журналистам в Париже после переговоров с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и спецпредставителем Евросоюза (ЕС) по Западным Балканам Мирославом Лайчаком.

«У Приштины есть поддержка Германии на каждый их шаг. <…> Это больше не секрет и ясно, что немцы те, кто оказывает им [властям непризнанного Косова] поддержку во всех противоправных действиях в Европейском союзе, а вне Европейского союза — это, конечно же, Великобритания», — заявил Вучич, отметив, что Косово является «их детищем, о котором они заботятся», поэтому их не волнует нарушение Брюссельских соглашений со стороны Приштины, и конфликт, который будет этим вызван.

Президент отметил, что переговоры Борреля и Лайчака с Курти закончились ничем, и Приштина продолжит оказывать давление на сербских граждан с целью их выселения с севера Косова и Метохии.