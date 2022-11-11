В развивающихся странах упрекают Запад в двойных стандартах — Макрон

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Развивающиеся страны критикуют Запад за двойные стандарты в подходе к мировым проблемам. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в пятницу на Парижском форуме мира.

«Я был поражен, что во многих странах [Глобального] Юга упрекают Европу и США в двойных стандартах, когда речь идет об универсализме», — сказал Макрон. «Эти страны говорят, что мы не думаем об универсализме, когда принимаем решения о санкциях, которые их затрагивают», — отметил он. «Надо думать о том, как построить универсализм без европоцентризма», — подчеркнул французский лидер.