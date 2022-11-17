Товарооборот РФ и Японии сократился на 9,5% по сравнению с октябрем 2021 года
10:05 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Товарооборот России и Японии сократился в октябре на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует опубликованная в четверг торговая статистика Министерства финансов Японии.
Так, экспорт в Россию сократился на 24,6%, до 52,3 млрд иен (около 375 млн долларов), а импорт из России снизился на 3,1%, до 140,5 млрд иен (около 1 млрд долларов). Таким образом, товарооборот составил около 192,7 млрд иен (около 1,38 млрд долларов), что на 9,5% ниже показателя в октябре прошлого года. Японский дефицит в торговле с РФ при этом вырос на 16,6%.
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