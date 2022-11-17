0
0
0
НОВОСТИ

Товарооборот РФ и Японии сократился на 9,5% по сравнению с октябрем 2021 года

10:05 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот России и Японии сократился в октябре на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует опубликованная в четверг торговая статистика Министерства финансов Японии.

Так, экспорт в Россию сократился на 24,6%, до 52,3 млрд иен (около 375 млн долларов), а импорт из России снизился на 3,1%, до 140,5 млрд иен (около 1 млрд долларов). Таким образом, товарооборот составил около 192,7 млрд иен (около 1,38 млрд долларов), что на 9,5% ниже показателя в октябре прошлого года. Японский дефицит в торговле с РФ при этом вырос на 16,6%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 17.11.2022
США не допустят превращения Вооруженных сил Китая в самые мощные в мире — Пентагон
0
40
09:32 17.11.2022
КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря — Рёнхап
0
88
09:20 17.11.2022
Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с Россией — Борисов
0
140
09:05 17.11.2022
Warner Bros. запретила транслировать свои фильмы российским телеканалам, входящим в холдинг «Национальная медиа группа»
0
137
09:00 17.11.2022
Польша и Украина пытались в ситуации с ракетой спровоцировать конфликт РФ и НАТО — Небензя
0
154
23:10 16.11.2022
Моравецкий пояснил, почему Польше не задействовала 4-ю статью договора НАТО
0
619
22:45 16.11.2022
Итальянские компании заплатят за энергию в этом году в 10 раз больше, чем в 2019-м
0
555
22:10 16.11.2022
Членство Паралимпийского комитета России в международном комитете приостановлено
0
536
21:37 16.11.2022
Между Украиной и Белоруссией сейчас нет никаких контактов - Зеленский
0
577
20:40 16.11.2022
Минобороны РФ предупреждает о фейковых звонках родственникам участников СВО
0
592

Возврат к списку