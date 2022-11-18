Более 80% москвичей поддержали предложение мэра Собянина не отказываться от новогодних праздников

20:58

Москвичи проголосовали за проведение в столице новогодних мероприятий и за праздничное оформление города. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, голосование на портале «Активный гражданин» о формате празднования Нового года привлекло огромное внимание горожан.

"На протяжении всего голосования более 80% участников поддерживали проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города. При этом 29% высказались за обычный формат празднования, а 52% предложили на этот раз воздержаться от массовых уличных концертов. За два с половиной дня свое мнение высказали около 300 тыс. человек", - сообщил мэр.

По словам Собянина, встречу 2023 года посвятят "воинам и людям, которые не покладая рук работают в ОПК, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома". При этом от проведения фейерверков и больших уличных концертов в нынешнем году решено было отказаться. Однако к праздникам Москва будет "светлой и украшенной, как это и подобает нашему любимому городу", - отметил Собянин.

По его данным, на «Елку Мэра» и другие праздничные представления пригласят детей мобилизованных москвичей и тех, кто приехал из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.