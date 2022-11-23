Уже 78% финнов поддерживают вступление страны в НАТО — опрос
10:05 23.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поддержка членства Финляндии в НАТО среди жителей республики выросла до рекордных 78%. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса, проведенного Объединением деловой жизни Финляндии (EVA). В исследовании приняли участие более 2 тыс. человек, погрешность составляет 2-3%.
По данным опроса, 52% финнов относятся к вступлению в НАТО крайне положительно, 26% — положительно. Только 8% респондентов настроены к вхождению республики в альянс негативно. Нейтральную позицию заняли 12% опрошенных, 2% не смогли определиться с ответом.
При этом 53% участников исследования считают, что Финляндия должна быть открыта к любым форматам сотрудничества с НАТО, включая размещение на своей территории военных баз альянса. «В связи с изменением ситуации на мировой арене финны готовы, по крайней мере, рассмотреть любые дополнительные меры по смягчению угроз», — утверждает исполнительный директор EVA Сами Метелинен.
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