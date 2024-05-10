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Путин переназначил Мишустина председателем правительства РФ

18:30 10.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В соответствии с пунктом „а“ статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

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