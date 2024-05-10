0
0
133
НОВОСТИ

Консультации по кандидатам в министры силового блока пройдут в СФ 13 мая — Турчак

19:00 10.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Консультации по кандидатам на посты министров так называемого силового блока пройдут в Совфеде в понедельник, 13 мая. Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Консультации пройдут в понедельник. Естественно, [сначала будут заседать] все комитеты, потом Совет палаты. Будем задавать вопросы», — отметил Турчак, отвечая на соответствующий вопрос.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 10.05.2024
Генассамблея рекомендовала Совбезу ООН рассмотреть членство Палестины в организации
0
64
19:30 10.05.2024
РФ ответит на удары оружием Запада не только по Киеву, этому посвящены учения — Медведев
0
144
18:30 10.05.2024
Путин переназначил Мишустина председателем правительства РФ
0
217
18:00 10.05.2024
Неизвестные 9 мая совершили нападение на комплекс бывшего генконсульства РФ в Лейпциге
0
265
17:30 10.05.2024
Шотландия может обрести независимость в течение пяти лет — глава региона
0
302
16:33 10.05.2024
Госдума утвердила Михаила Мишустина председателем правительства РФ
0
343
16:00 10.05.2024
Мишустин обещал Володину сегодня разобраться с министрами, игнорирующими звонки депутатов
0
853
15:00 10.05.2024
Автобус с 20 пассажирами упал в реку Мойку в центре Санкт-Петербурга
0
523
14:00 10.05.2024
В ряде областей Украины обесточены электроподстанции
0
486
13:00 10.05.2024
В Ереване начались акции протеста и забастовки с требованием отставки Пашиняна
0
634

Возврат к списку