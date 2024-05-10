Консультации по кандидатам в министры силового блока пройдут в СФ 13 мая — Турчак
19:00 10.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Консультации по кандидатам на посты министров так называемого силового блока пройдут в Совфеде в понедельник, 13 мая. Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Консультации пройдут в понедельник. Естественно, [сначала будут заседать] все комитеты, потом Совет палаты. Будем задавать вопросы», — отметил Турчак, отвечая на соответствующий вопрос.
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