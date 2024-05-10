РФ ответит на удары оружием Запада не только по Киеву, этому посвящены учения — Медведев
19:30 10.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Запада, предоставляя Украине оружие для ударов по России, должны понимать, что ответ «полетит не только в Киев». На это указал в своем телеграм-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и отметил, что процесс отрабатывается сейчас на ракетных учениях.
«[Направленные на РФ ракеты] Storm Shadow / SCALP-EG управляются не придурками в вышиванках, а именно британцами и французами. При определенных обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев. И не только с обычными ВВ, но и со специальным боеприпасом», — написал Медведев.
Зампред СБ РФ добавил, что «отработка ответа на такие атаки — цель запланированных учений», которые проходят сейчас на юге России.
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