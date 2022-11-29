Несколько тысяч сотрудников ЗАЭС уже получили гражданство РФ — Рогов
18:00 28.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько тысяч работников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) уже получили российское гражданство, еще несколько тысяч сотрудников оформляют его в данный момент. Об этом в понедельник заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Несколько тысяч человек, сотрудников Запорожской атомной электростанции, уже получили российское гражданство, еще несколько тысяч сейчас стоят в очереди и получают в данный момент именно для того, чтобы качественно выполнять свой функционал, иметь допуски к определенной информации», — сказал он.
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