Несколько тысяч сотрудников ЗАЭС уже получили гражданство РФ — Рогов

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько тысяч работников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) уже получили российское гражданство, еще несколько тысяч сотрудников оформляют его в данный момент. Об этом в понедельник заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Несколько тысяч человек, сотрудников Запорожской атомной электростанции, уже получили российское гражданство, еще несколько тысяч сейчас стоят в очереди и получают в данный момент именно для того, чтобы качественно выполнять свой функционал, иметь допуски к определенной информации», — сказал он.