СФ расценивает действия Киева в отношении ЗАЭС как ядерный терроризм — проект обращения

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия Украины в отношении Запорожской АЭС невозможно расценить иначе как ядерный терроризм. Об этом говорится в проекте обращения Совета Федерации к парламентам стран мира и международным парламентским организациям «в связи с непрекращающимся нанесением ударов по Запорожской АЭС». Документ, который есть в распоряжении ТАСС, сенаторы рассмотрят на заседании в среду.

«Действия Украины в отношении Запорожской АЭС невозможно охарактеризовать иначе как ядерный терроризм, несущий разрушения и смерть», — говорится в документе.