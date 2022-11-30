В России ожидается новый рекорд по строительству жилья — Путин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти РФ рассчитывают, что в 2022 году в стране будет установлен новый рекорд по жилищному строительству, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на церемонии открытия социальных объектов.

«Ожидаем, что в текущем году будет установлен новый рекорд по жилищному строительству. Уже сейчас введено более 87 млн кв. метров, 3 млн российских семей улучшили свои жилищные условия», — сказал он.