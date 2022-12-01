Франция начала работу по созданию трибунала против России
09:05 01.12.2022 Источник: РБК
Франция начала вместе с европейскими и украинскими партнерами работать над созданием специального трибунала. Он будет расследовать преступления, «совершенные на Украине после начала российской агрессии», говорится в сообщении французского МИДа.
«Мы обратились к украинской юстиции и Международному уголовному суду, компетентному проводить беспристрастные и независимые расследования, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих преступлениях», — говорится в сообщении.
Ранее с инициативой о спецтрибунале выступила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что Россия «должна заплатить», в том числе за «агрессию против суверенного государства». Согласно ее предложению при поддержке ООН следует создать уголовный суд. РБК
НОВОСТИ
- 11:32 01.12.2022
- Более 3 тыс. студентов из ДНР и ЛНР демобилизованы в настоящее время
- 11:28 01.12.2022
- Сбер снизил комиссию за эквайринг для новых клиентов до 1%
- 11:20 01.12.2022
- Внешний госдолг России за 9 месяцев 2022 г. уменьшился на 5,2% — Счетная палата
- 11:05 01.12.2022
- Среди сотрудников ЗАЭС, у кого заблокированы пропуска, были корректировщики ВСУ — Карчаа
- 11:00 01.12.2022
- Китай и Европа не должны вмешиваться во внутренние дела друг друга — Си Цзиньпин
- 10:32 01.12.2022
- Россияне с 1 декабря могут встать на налоговый учет через портал «Госуслуги»
- 10:20 01.12.2022
- Четыре автомобиля сгорели в Волгограде предположительно из-за утечки газа, погиб ребенок
- 10:05 01.12.2022
- Компания Маска может через полгода вживить человеку чип для работы с компьютером без рук
- 10:00 01.12.2022
- Пентагон выступил резко против новой военной операции Турции в Сирии
- 09:32 01.12.2022
- Индия увеличит закупки удобрений у РФ из-за роста стоимости их выпуска у себя
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать