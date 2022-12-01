Франция начала работу по созданию трибунала против России

09:05 Источник: РБК

Франция начала вместе с европейскими и украинскими партнерами работать над созданием специального трибунала. Он будет расследовать преступления, «совершенные на Украине после начала российской агрессии», говорится в сообщении французского МИДа.

«Мы обратились к украинской юстиции и Международному уголовному суду, компетентному проводить беспристрастные и независимые расследования, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих преступлениях», — говорится в сообщении.

Ранее с инициативой о спецтрибунале выступила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что Россия «должна заплатить», в том числе за «агрессию против суверенного государства». Согласно ее предложению при поддержке ООН следует создать уголовный суд. РБК