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НОВОСТИ

Франция начала работу по созданию трибунала против России

09:05 01.12.2022 Источник: РБК

Франция начала вместе с европейскими и украинскими партнерами работать над созданием специального трибунала. Он будет расследовать преступления, «совершенные на Украине после начала российской агрессии», говорится в сообщении французского МИДа.

«Мы обратились к украинской юстиции и Международному уголовному суду, компетентному проводить беспристрастные и независимые расследования, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих преступлениях», — говорится в сообщении.

Ранее с инициативой о спецтрибунале выступила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что Россия «должна заплатить», в том числе за «агрессию против суверенного государства». Согласно ее предложению при поддержке ООН следует создать уголовный суд.  РБК

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