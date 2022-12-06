Госдума вводит штрафы до 20 млн рублей за умышленное затопление судна

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании во вторник приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект, предусматривающий административные штрафы до 20 млн рублей за умышленное затопление судна.

Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) предлагается дополнить новой статьей «Умышленное затопление морского судна или судна внутреннего плавания».

Умышленное затопление судна «в пределах внутренних морских вод, территориального моря Российской Федерации, в акватории Северного морского пути или на внутренних водных путях» РФ для граждан повлечет штраф в размере от 3 млн до 5 млн рублей, для юридических лиц — от 15 млн до 20 млн рублей.