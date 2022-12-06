0
0
95
НОВОСТИ

Госдума вводит штрафы до 20 млн рублей за умышленное затопление судна

18:00 06.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании во вторник приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект, предусматривающий административные штрафы до 20 млн рублей за умышленное затопление судна.

Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) предлагается дополнить новой статьей «Умышленное затопление морского судна или судна внутреннего плавания».

Умышленное затопление судна «в пределах внутренних морских вод, территориального моря Российской Федерации, в акватории Северного морского пути или на внутренних водных путях» РФ для граждан повлечет штраф в размере от 3 млн до 5 млн рублей, для юридических лиц — от 15 млн до 20 млн рублей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:40 06.12.2022
Папа Римский объяснил слова о бурятах и чеченцах «фигурой речи» — глава союза староверов
0
14
17:32 06.12.2022
Австрия выступает против присоединения Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне — канцлер
0
153
17:12 06.12.2022
Потери ВСУ за ноябрь составили более 8,3 тыс. военных — Шойгу
0
141
17:00 06.12.2022
В приграничных районах Белгородской области создаются батальоны самообороны
0
192
16:32 06.12.2022
Приштина подаст заявку на вступление в ЕС до конца года — президент Косова
0
197
16:12 06.12.2022
Выпуск и ремонт вооружения на украинских предприятиях ОПК прекращен после удара ВС РФ
0
251
16:00 06.12.2022
Венгрия заблокировала помощь ЕС Украине на 18 млрд евро
0
240
15:32 06.12.2022
Израиль никому не даст расследовать действия своих военных — Лапид об иске «Аль-Джазиры»
0
236
15:12 06.12.2022
Дума одобрила поправку о первоочередном праве мобилизованных на ранее занимаемую должность
0
215
15:00 06.12.2022
Советское прошлое навсегда останется для союзных республик общей историей — Песков
0
228

Возврат к списку