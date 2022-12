Сбер получил 10 наград премии «Время инноваций»

14:26

Сразу 10 высокотехнологичных проектов Сбера стали лауреатами премии «Время инноваций», которая присуждается за инновационные разработки в различных областях:- программа СберСтрахования «Зеленые каникулы» – номинация «Технологическая инновация года», категория «Страховые услуги». Этот сервис для ипотечных заемщиков банка полностью цифровизирован: все данные в заявление на выплату подтягиваются автоматически, отправка заявления в страховую компанию (СК) происходит всего в несколько кликов. По принятию решения СК страховая выплата автоматически приходит на карту;- «RLM-автоматизация инфраструктурных изменений» – номинация «Инфраструктурный проект года», категория «Бизнес и сервис». АС «Автоматизация инфраструктурных изменений» (RLM) упрощает управление ИТ-инфраструктурой и ее обслуживание. Это позволяет Сберу быстрее внедрять новые продукты и обновлять системное программное обеспечение;- образовательный портал СберСова – номинация «ESG-инновация года», категория «Наука и образование». СберСова помогает людям повышать свою финансовую грамотность и формировать здоровые финансовые привычки: управлять личным бюджетом, выбирать инструменты страхования, защищать себя и близких от мошенников. Обучающие курсы разработаны совместно со СберУниверситетом и аккредитованы Ассоциацией развития финансовой грамотности и ассоциацией ФинТех;- платформа GM PRO – номинация «Инновационно-активная компания года», категория «Финансы и консалтинг». Аналитическая платформа GM PRO аккумулирует лучшие решения в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения для продуктовых команд Департамента глобальных рынков Сбербанка. Они помогают оптимизировать расходы и повысить удовлетворённость корпоративных и институциональных клиентов продуктами глобальных рынков (валютная конверсия, хеджирование рисков, размещение и привлечение ликвидности, брокерские услуги);- платформа SberNBA — номинация «Импортозамещение: проект года», категория «Финансы и консалтинг». Sber Next Best Action (SberNBA) формирует наиболее релевантные персональные предложения продуктов и сервисов Сбера исходя из жизненной ситуации и конкретных потребностей каждого клиента в режиме реального времени. В 2022 году платформа была переведена на собственную ИТ-инфраструктуру Сбера, что экономит банку более 500 млн руб. в год на лицензиях и поддержке и обеспечивает технологическую независимость;- проект «Плати частями» – номинация «Сервисное решение года», категория «E-commerce». Этот инновационный и при этом очень простой для клиентов BNPL-сервис (Buy Now, Pay Later, «Покупай сейчас, плати потом») дает возможность приобретать одежду, обувь, косметику, парфюмерию и другие товары повседневного спроса в рассрочку. Сумма покупки делится на четыре равных платежа без переплат и скрытых процентов. Сервис доступен клиентам любых банков и не требует открытия счёта, что отличает его от кредитования. Банк одобряет рассрочку в фоновом режиме незаметно для клиента. Деньги списываются раз в две недели с указанной клиентом карты. Сумма покупки – от 1 до 30 тыс. руб.;- способ оплаты SberPay QR – номинация «Импортозамещение: продукт года», категория «Финансовые услуги». SberPay QR – это возможность оплачивать покупки QR-кодом. Достаточно считать QR-код камерой смартфона и расплатиться за товар в один клик в мобильном приложении своего банка. Воспользоваться SberPay QR могут владельцы любых телефонов (даже без NFC) на Android и iOS, а бонусы СберСпасибо клиентам Сбера начисляются так же, как при оплате картой. Более того, комиссия для торговых точек за прием оплаты по SberPay QR ниже, чем приеме оплаты банковской картой. Сейчас QR-код формируют более 1 млн POS-терминалов Сбера. Спрос на услугу продолжает расти: 1,5 млн клиентов Сбера уже попробовали платить таким способом;- образовательный маркетплейс Edutoria – номинация «Открытие года», категория «Наука и образование». Edutoria – это образовательный маркетплейс от Сбера с курсами по различным направлениям: от ИТ до творчества. На онлайн-платформе пользователи развивают современные навыки, повышают квалификацию и осваивают новые профессии, а компании и эксперты могут бесплатно размещать на Edutoria собственные курсы и использовать инструменты для тиражирования и монетизации знаний. Разнообразие контента и формирование образовательных траекторий из курсов ведущих поставщиков позволяют оперативно отвечать на запросы аудитории и предлагать наиболее выгодные условия для обучения и сотрудничества;- программа СберСтрахования «Защита на любой случай» – номинация «Продукт года», категория «Страховые услуги». Комбопродукт «Защита на любой случай» позволяет в рамках одного полиса получить комплексную страховую защиту сразу от нескольких рисков. В рамках программы по одному полису можно застраховать жильё, деньги на картах и счетах, обеспечить себя и близких защитой от несчастного случая либо выбрать ту комбинацию этих рисков, которая актуальна для каждого конкретного клиента. При выборе двух рисков клиентам предоставляется выгода 10%, трех – 15%. Если у клиента есть подписка СберПрайм, клиент получит дополнительную выгоду 10%, и тогда совокупная выгода может достичь 25%;- модернизация продукта «Спортивная защита» СберСтрахования – номинация «Сервисное решение года», категория «Страховые услуги». СберСтрахование усовершенствовала программу «Спортивная защита», увеличив число доступных для страхования видов спорта со 120 до 254. Надежная страховая защита распространяется даже на занятия редкими видами спорта, такими как акватлон, гонки на беговелах, полеты в аэротрубе и другие. В одном договоре можно указать до пяти видов спорта, доступный срок страхования – от одного дня до года. Оформить полис можно для ребёнка или взрослого, причем как на одного человека, так и на целую спортивную команду численностью до 30 человек. Страховая программа «Спортивная защита» действует по всему миру и предусматривает выплаты до 500 тыс. руб.Премия «Время инноваций» вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Лауреатами премии становятся флагманы российской экономики, которые понимают значимость инноваций и определяют инновационную деятельность как приоритетную стратегию и бизнес-модель. Деятельность номинантов оценивается по таким критериям, как систематичность и активность, масштаб и эффективность деятельности, значимость нововведений. Победителей определяют члены экспертного совета. В прошлом году Сбер также был удостоен многочисленных наград премии: продукты, сервисы и решения банка победили в 9 номинациях.