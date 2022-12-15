Премьер Косова передал Совету ЕС заявку на вступление в Евросоюз
17:00 15.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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