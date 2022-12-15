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НОВОСТИ

Премьер Косова передал Совету ЕС заявку на вступление в Евросоюз

17:00 15.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти передал председательствующей в Совете ЕС Чехии заявку на вступление в сообщество. Об этом сообщило в четверг агентство Рейтер.

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