Сбербанк поддержал корректировку программы льготной ипотеки

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Решение президента об увеличении льготной ставки по ипотеке на новостройки является наиболее взвешенным в текущей ситуации и поддержит спрос, сказал РИА Новости зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. По его словам, кредитная организация выступала за плавную корректировку льготной программы господдержки и поэтому приветствует это решение.

Сегодня президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года с увеличением ставки с нынешних 7% до 8%.