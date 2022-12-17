К понедельнику сугробы в столичном регионе вырастут до 40 см - Вильфанд
13:20 17.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее Вильфанд сообщал, что необычно высокие сугробы вырастут в Москве к понедельнику. Их высота может приблизиться к рекордному показателю в 34 см, который был зафиксирован 19 декабря 1941 года.
«По последним расчетам, высота снега к понедельнику увеличится на 15-20 сантиметров. Это значит, что сугробы достигнут 40 сантиметров в большинстве районов, в некоторых — еще выше», — рассказал он.
По словам Вильфанда, рекорд высоты снега 19 декабря 1941 года будет точно побит. «Наверное, многие видели кадры фильмов или фотографии из хроники о контрнаступлении в Подмосковье в 1941 году. Там люди по пояс в снегу. Вот такая погода и будет», — отметил он.
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