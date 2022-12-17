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К понедельнику сугробы в столичном регионе вырастут до 40 см - Вильфанд

13:20 17.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Последние расчеты метеорологов говорят о росте сугробов в Москве и Подмосковье на 15-20 см к понедельнику. Они вырастут до 40 см и выше, будет установлен новый рекорд высоты снега, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу.

Ранее Вильфанд сообщал, что необычно высокие сугробы вырастут в Москве к понедельнику. Их высота может приблизиться к рекордному показателю в 34 см, который был зафиксирован 19 декабря 1941 года.

«По последним расчетам, высота снега к понедельнику увеличится на 15-20 сантиметров. Это значит, что сугробы достигнут 40 сантиметров в большинстве районов, в некоторых — еще выше», — рассказал он.

По словам Вильфанда, рекорд высоты снега 19 декабря 1941 года будет точно побит. «Наверное, многие видели кадры фильмов или фотографии из хроники о контрнаступлении в Подмосковье в 1941 году. Там люди по пояс в снегу. Вот такая погода и будет», — отметил он.

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