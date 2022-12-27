0
0
137
НОВОСТИ

Германия не станет поддерживать с нынешней Россией нормальных отношений — Бербок

22:40 27.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия считает невозможными нормальные отношения с нынешней Россией. С таким утверждением выступила во вторник министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью румынскому телеканалу «Диджи-24».

«Нам должно быть ясно: с этой Россией не может быть нормальных отношений», — сказала она, добавив, что, пока будет продолжаться конфликт на Украине, Германия «будет постепенно ужесточать санкции против России». «Потому что Украина защищает и свободу Европы, — полагает она. — Поэтому мы будет рядом с ней столько, сколько нужно, — оружием, гуманитарной и финансовой помощью».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 27.12.2022
Песков опроверг заявления, будто на Армению давят ради ее вступления в Союзное государство
0
196
21:20 27.12.2022
Мишустин поручил создать 16 новых военных учебных центров при вузах
0
234
20:40 27.12.2022
Иракские войска приступили к выполнению задач на границах с Ираном и Турцией
0
273
20:10 27.12.2022
Цена газа в Европе опустилась ниже $850 за 1 тыс. куб. м впервые с 22 февраля
0
281
19:28 27.12.2022
Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть
0
342
19:20 27.12.2022
Сербы возвели новые баррикады после повышения боеготовности «армии» Косова — СМИ
0
303
18:40 27.12.2022
Суд на Украине признал конституционным закон о переименовании УПЦ
0
341
18:00 27.12.2022
Нынешнее ослабление рубля не имеет объективного характера — Орешкин
0
369
17:40 27.12.2022
«Тройку» можно купить в 77 офисах Сбера в Московской области
0
383
17:32 27.12.2022
Песков не стал оценивать решение Госсовета Татарстана называть главу республики «раисом»
0
376

Возврат к списку