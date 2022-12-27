Германия не станет поддерживать с нынешней Россией нормальных отношений — Бербок

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия считает невозможными нормальные отношения с нынешней Россией. С таким утверждением выступила во вторник министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью румынскому телеканалу «Диджи-24».

«Нам должно быть ясно: с этой Россией не может быть нормальных отношений», — сказала она, добавив, что, пока будет продолжаться конфликт на Украине, Германия «будет постепенно ужесточать санкции против России». «Потому что Украина защищает и свободу Европы, — полагает она. — Поэтому мы будет рядом с ней столько, сколько нужно, — оружием, гуманитарной и финансовой помощью».