Силуанов не исключает расчетов в криптовалюте в торговых отношениях с другими странами

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минфина РФ Антон Силуанов не исключает возможности расчетов в криптовалюте с торговыми партнерами из других стран, однако этот процесс должен быть комфортным для всех сторон.

«Расчетов в долларах и евро мы не производим, криптовалюта, во всяком случае с теми странами, которые готовы с нами иметь торговые отношения, — как возможный источник расчетов — почему бы и нет? <…> Если мы идем на то, чтобы использовать криптовалюту как элемент наших трансграничных платежей, то надо делать это комфортно для наших участников внешнеэкономической деятельности», — сказал министр в четверг в эфире телеканала «Россия-24».