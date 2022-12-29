Силуанов не исключает расчетов в криптовалюте в торговых отношениях с другими странами
10:20 29.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Минфина РФ Антон Силуанов не исключает возможности расчетов в криптовалюте с торговыми партнерами из других стран, однако этот процесс должен быть комфортным для всех сторон.
«Расчетов в долларах и евро мы не производим, криптовалюта, во всяком случае с теми странами, которые готовы с нами иметь торговые отношения, — как возможный источник расчетов — почему бы и нет? <…> Если мы идем на то, чтобы использовать криптовалюту как элемент наших трансграничных платежей, то надо делать это комфортно для наших участников внешнеэкономической деятельности», — сказал министр в четверг в эфире телеканала «Россия-24».
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