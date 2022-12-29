Кабмин продлил программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года
11:20 29.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил продление программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, сообщается в четверг на сайте кабмина.
«Действие программы „Льготная ипотека“ продлено еще на полтора года — до 1 июля 2024 года», — говорится в сообщении.
В правительстве напомнили, что получить льготный ипотечный кредит по ставке до 8% годовых можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.
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