Кабмин продлил программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил продление программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, сообщается в четверг на сайте кабмина.

«Действие программы „Льготная ипотека“ продлено еще на полтора года — до 1 июля 2024 года», — говорится в сообщении.

В правительстве напомнили, что получить льготный ипотечный кредит по ставке до 8% годовых можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.