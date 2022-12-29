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В Москве выявили 1 661 случай заражения коронавирусом за сутки

12:20 29.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 661 против 1 873 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 297 700 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 15 против 17 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 450 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 706, до 3 102 851.

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