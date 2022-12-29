Турция с уважением относится к территориальной целостности Сирии - глава Минобороны
13:20 29.12.2022 Источник: Интерфакс
Глава турецкого Минобороны Хулуси Акар, комментируя состоявшиеся в Москве переговоры, заявил, что Анкара уважает территориальную целостность Сирии, и единственная цель Турции в регионе - устранение террористической угрозы.
"Мы подчеркнули, что мы уважаем территориальную целостность и суверенные права всех наших соседей, особенно Сирии и Ирака. Наша единственная цель - бороться с терроризмом, никаких других намерений у нас нет", - приводит "Анадолу" слова министра.
По словам министра, он сообщил российскому коллеге Сергею Шойгу и министру обороны Сирии Али Махмуду Аббасу, что Турция прилагает усилия по обеспечению безопасности в стране и у ее границ. В частности, отметил Акар, власти Турции принимают меры "по предотвращению дальнейшей миграции из Сирии".
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