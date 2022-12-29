Германию ждет самый теплый Новый год за все время наблюдений

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канун Нового года в Германии обещает быть самым теплым за всю историю наблюдений, которые ведутся с позапрошлого века. Об этом сообщила в четверг германская метеослужба.

В некоторых регионах страны, в частности в долине Верхнего Рейна, температура воздуха может подняться до 21 градуса. В новогоднюю ночь даже на севере страны метеорологи ожидают 13 градусов.