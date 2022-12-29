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НОВОСТИ

Европарламент предложил ввести в ЕС право человека на ремонт неисправной техники

16:12 29.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский парламент (ЕП) предложил ввести в список прав граждан ЕС «право на ремонт» неисправной техники, который в настоящее время дороже ее замены, а по многим категориям товаров вообще невозможен. Об этом говорится в заявлении, размещенном в четверг в соцсети.

«77% европейцев предпочли бы отремонтировать свою неисправную бытовых технику, а не заменять ее. Европарламент борется за право на ремонт в Евросоюзе, что должно подтолкнуть производителей упростить для потребителей возможность отремонтировать их приборы, вместо того, чтобы заменять их», — говорится в заявлении. Право на ремонт, в частности, активно лоббируют представители экологических организаций, занимающихся проблемами накопления мусора.

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