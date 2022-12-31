В Европе за декабрь цена на газ упала на 48% - данные ICE
11:30 31.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Если 30 ноября фьючерсы на газ завершили торги на отметке около $1 558 за 1 тыс. куб. м, то 30 декабря торги закрылись на уровне $845, что на 48% ниже по сравнению с показателем на конец предыдущего месяца.
При этом средняя цена газа в Европе в декабре составила около $1 272 за 1 тыс. куб. м, а в ноябре — $1 262. Во многом такая ситуация сложилась из-за более высокой стоимости газа в первой половине декабря на фоне температур намного ниже климатической нормы в большинстве стран Европы.
НОВОСТИ
- 10:30 31.12.2022
- В пригороде Луганска обнаружен схрон с боеприпасами и оружием ВСУ - Марочко
- 10:20 31.12.2022
- Киев не собирается исполнять Женевские конвенции по военнопленным - Пасечник
- 09:30 31.12.2022
- В первой половине 2023 года парламент ЛНР примет законы о выборах депутатов
- 09:25 31.12.2022
- Президент Сербии не верит в скорый мир на Украине
- 09:20 31.12.2022
- Карл III произвел в рыцари гитариста рок-группы Queen Брайана Мэя
- 22:22 30.12.2022
- Украинский кризис "позволяет США нажиться" на продаже оружия Европе – FP
- 20:18 30.12.2022
- Доступ на Красную площадь ограничат с 18:00 31 декабря до утра 1 января
- 19:25 30.12.2022
- Индекс Мосбиржи за 2022 год упал на 43%
- 19:19 30.12.2022
- Россавиация больше не будет сообщать о продлении закрытия аэропортов - СМИ
- 18:34 30.12.2022
- Глава Минобороны Финляндии считает, что его страна вступит в НАТО в июле 2023 года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать