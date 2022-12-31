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В Европе за декабрь цена на газ упала на 48% - данные ICE

11:30 31.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе по итогам декабря 2022 года упала на 48% по отношению к показателю на конец ноября и составила около $845 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о январском и февральском фьючерсах и расчеты ТАСС. Главным фактором такого падения цены стала очень теплая погода в Европе и высокие запасы газа в хранилищах.

Если 30 ноября фьючерсы на газ завершили торги на отметке около $1 558 за 1 тыс. куб. м, то 30 декабря торги закрылись на уровне $845, что на 48% ниже по сравнению с показателем на конец предыдущего месяца.

При этом средняя цена газа в Европе в декабре составила около $1 272 за 1 тыс. куб. м, а в ноябре — $1 262. Во многом такая ситуация сложилась из-за более высокой стоимости газа в первой половине декабря на фоне температур намного ниже климатической нормы в большинстве стран Европы.

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