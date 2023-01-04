Ради экономии в Эстонии перестанут выпускать бумажные газеты

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одна из крупнейших ежедневных эстонских газет «Ээсти пяэвалехт» объявила, что с 16 января перестанет выпускать свою бумажную версию по понедельникам. Таким образом, как сообщает в среду портал Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (Э-эр-эр), в первый день недели в стране не будет выходить ни одной печатной газеты на эстонском языке.



Отказ от публикации бумажных газет вызван решением эстонской почтовой компании Omniva («Омнива») повысить стоимость доставки печатных изданий.



Как указывает портал, ранее на такой же шаг пошли газеты «Постимеэс» и «Ыхтулехт», а деловое издание «Арипаэв» полностью отказалось от печатной версии в конце прошлого года и перешло в цифровой формат. Таким образом, по данным Э-эр-эр, по понедельникам в республике перестанут выходить печатные газеты на эстонском языке.



