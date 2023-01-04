Ради экономии в Эстонии перестанут выпускать бумажные газеты
12:10 04.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отказ от публикации бумажных газет вызван решением эстонской почтовой компании Omniva («Омнива») повысить стоимость доставки печатных изданий.
Как указывает портал, ранее на такой же шаг пошли газеты «Постимеэс» и «Ыхтулехт», а деловое издание «Арипаэв» полностью отказалось от печатной версии в конце прошлого года и перешло в цифровой формат. Таким образом, по данным Э-эр-эр, по понедельникам в республике перестанут выходить печатные газеты на эстонском языке.
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