Военные в Соледаре действовали героически, но основная работа еще впереди — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные в Соледаре действовали самоотверженно и героически, но основная работа еще впереди, руки потирать не время, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Соледаре проделана, действительно, гигантская работа, абсолютно самоотверженные, героические действия. И не только в Соледаре, а на многих направлениях, где ведутся наступательные действия. Они будут продолжаться», — сказал представитель Кремля.

«Но впереди еще много работы. Не время останавливаться, не время потирать руки, главная работа еще впереди», — указал пресс-секретарь главы российского государства.