Военные в Соледаре действовали героически, но основная работа еще впереди — Песков
14:12 12.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные в Соледаре действовали самоотверженно и героически, но основная работа еще впереди, руки потирать не время, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В Соледаре проделана, действительно, гигантская работа, абсолютно самоотверженные, героические действия. И не только в Соледаре, а на многих направлениях, где ведутся наступательные действия. Они будут продолжаться», — сказал представитель Кремля.
«Но впереди еще много работы. Не время останавливаться, не время потирать руки, главная работа еще впереди», — указал пресс-секретарь главы российского государства.
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