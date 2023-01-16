Медведчук впервые после обмена опубликовал статью в СМИ РФ о ситуации на Украине

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский политик Виктор Медведчук впервые написал статью для российских СМИ после приезда в РФ с Украины в результате обмена удерживаемыми лицами. Медведчук ранее занимал должность главы политсовета теперь запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). 12 апреля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании и аресте Медведчука по обвинению в госизмене и нарушении законов ведения войны. В конце сентября Медведчук выехал с Украины в Россию.

В статье, опубликованной 16 января в «Известиях», Медведчук рассуждает на тему военного противостояния на Украине, рассматривает его предпосылки и дает прогноз дальнейшего развития ситуации.

По мнению Медведчука, для разрядки ситуации на Украине необходимо признать интересы России. «Холодная война закончилась политическим решением построения нового мира, где нет войн. Хорошо видно, что такой мир не построили, что нынешняя мировая политика вернулась к тому, с чего она начинала разрядку. И теперь выхода только два: сползать к мировой войне и ядерному конфликту или снова начинать процесс разрядки, для чего нужно учитывать интересы всех сторон. Но для этого нужно политически признать, что у России есть интересы, что их необходимо учитывать. <…> И главное, играть честно, никого не обманывать, не напускать тумана и не пытаться заработать на чужой крови», — считает политик.

По его мнению, конфликт либо разрастется, перекидываясь на Европу и другие страны, либо будет локализован. Однако для второго пути «необходимо, чтобы партия мира была услышана», а этому мешают страны Запада, активно поддерживая военные действия на Украине.