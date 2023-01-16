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Большинство жителей Японии против повышения налогов ради оборонных нужд — опрос

17:32 16.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство жителей Японии выступают против повышения каких-либо налогов ради увеличения расходов на оборону в рамках новой стратегии национальной безопасности. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса, проведенного крупнейшей газетой страны «Иомиури».

Так, по данным опроса, по крайней мере 63% респондентов выступили против повышения каких-либо налогов ради оборонных нужд. Поддержали инициативу правительства во главе с премьер-министром Фумио Кисидой только 28% участников опроса. Примечательно, что даже среди сторонников правящего блока во главе с Либерально-демократической партией, 43% опрошенных поддержали инициативу повышения оборонных расходов, а 49% выступили против. Но даже среди сторонников необходимости повышения оборонных расходов 40% выступили против идеи поднять налоги ради этих целей.

Общенациональный опрос «Иомиури» проводился 13–15 января, в нем приняли участие 1517 человек в возрасте старше 18 лет.

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