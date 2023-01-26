Газовый регулятор ФРГ жалуется, что немцы в холода плохо экономят газ

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Федерального сетевого агентства (регулятора) ФРГ Клаус Мюллер заявил, что, несмотря на небольшое снижение потребления, жители Германии все равно экономят слишком мало газа. Об этом он написал в четверг на своей странице в «Твиттере».

Мюллер отметил, что холодная зимняя погода привела к тому, что на прошлой неделе немцы экономили мало газа. Кроме того, из-за низких температур уровень заполнения газохранилищ в стране постоянно падает. «В третью календарную неделю мы экономим [слишком] мало газа из-за температуры», — написал глава регулятора. При этом он уточнил, что промышленные компании на неделе снизили потребление на 10%. На предыдущей неделе данный показатель уменьшился на 34%.