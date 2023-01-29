Российские спортсмены смогут квалифицироваться на Олимпиаду в Париже «через Азию» - ОСА
13:14 29.01.2023 Источник: Интерфакс
По его словам, организация разрабатывает квалификационную схему, "чтобы спортсмены из этих двух стран могли бороться за олимпийские места, участвуя в азиатских турнирах, и при этом не "съедая" квоты, предназначенные для спортсменов Азии".
Сингх подчеркнул, что разрабатываемая "специальная система квот" позволит спортсменам из России и Белоруссию пройти квалификацию на Олимпийские игры в Париже в следующем году "через Азию".
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