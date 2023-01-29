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НОВОСТИ

Российские спортсмены смогут квалифицироваться на Олимпиаду в Париже «через Азию» - ОСА

13:14 29.01.2023 Источник: Интерфакс

Специальная система отбора на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже будет введена на Азиатских играх для белорусских и российских спортсменов, сообщил газете The Indian Express исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии (ОСА) Рандхир Сингх.

По его словам, организация разрабатывает квалификационную схему, "чтобы спортсмены из этих двух стран могли бороться за олимпийские места, участвуя в азиатских турнирах, и при этом не "съедая" квоты, предназначенные для спортсменов Азии".

Сингх подчеркнул, что разрабатываемая "специальная система квот" позволит спортсменам из России и Белоруссию пройти квалификацию на Олимпийские игры в Париже в следующем году "через Азию".

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