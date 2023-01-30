Новый учебник истории с разделом про СВО может появиться в школах с 1 сентября
11:05 30.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый учебник истории с разделом про специальную военную операцию может появиться в школах РФ со следующего учебного года. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
«Учебник будет готов для старших классов уже в марте, надеюсь, что со следующего учебного года он будет уже в школах», — сообщил Кравцов во время лекции «О развитии суверенной национальной системы образования», видеозапись которой опубликована в понедельник в аккаунте Минпросвещения в «ВКонтакте».
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