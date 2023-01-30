ВСУ в Угледаре ведут огонь противотанковым вооружением из многоэтажек — советник Пушилина

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные в Угледаре ведут огонь противотанковым вооружением из многоэтажных жилых домов. Об этом сообщил в понедельник советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В Угледаре откуда они [украинские военные] ведут огонь? Из девятиэтажек, пятиэтажек, где они размещают свои противотанковые управляемые комплексы и работают против наших ребят. То есть они используют дома. Практически каждый дом у них — это укрепрайон», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».