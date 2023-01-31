0
0
42
НОВОСТИ

Медведев допустил легализацию пиратского применения продукции Запада как ответ на санкции

15:00 31.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Принятие правил использования интеллектуальной собственности Запада без лицензии может стать ответом на санкции. Об этом замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал во вторник в соцсети.

«Осталось только принять правила об использовании их (западной — прим. ТАСС) интеллектуальной собственности. Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Это, в том числе, и будут наши ответные санкции на их имущественные права. На все: от кинофильмов до промышленного софта», — написал он.

Медведев в свойственной ему саркастической манере поблагодарил «тех, кто разработал различные программы для безлицензионного применения их дорогостоящих интеллектуальных продуктов», назвав это «пиратским использованием в режиме личных санкций». «А что, à la guerre comme à la guerre (на войне как на войне — прим. ТАСС)», — заключил Медведев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 31.01.2023
МФЖ инициировала исключение Союза журналистов России из своего состава — Reuters
0
10
14:32 31.01.2023
Незаконно мобилизованные 9 тыс. военнослужащих возвращены домой — генпрокурор РФ
0
100
14:12 31.01.2023
Песков опроверг слухи о переименовании Волгограда в Сталинград после поездки туда Путина
0
128
14:00 31.01.2023
Кремль своевременно сообщит дату послания Путина Федеральному собранию — Песков
0
145
13:32 31.01.2023
В Восточном Иерусалиме вспыхнули столкновения между силами Израиля и арабами — СМИ
0
192
13:20 31.01.2023
Суд приговорил к 12 годам колонии обвиняемого в теракте после поджога военкомата в Югре
0
190
13:18 31.01.2023
Россияне в 2022 году приобрели 12,5 миллионов полисов СберСтрахования
0
192
13:05 31.01.2023
Великобритания ежегодно теряет $124 млрд в связи с выходом из ЕС — Bloomberg
0
204
13:00 31.01.2023
Осознание того, что США спровоцировали конфликт на Украине, приходит на Западе — Захарова
0
267
12:32 31.01.2023
В Москве выявили 1 359 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
227

Возврат к списку