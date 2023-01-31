Медведев допустил легализацию пиратского применения продукции Запада как ответ на санкции

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Принятие правил использования интеллектуальной собственности Запада без лицензии может стать ответом на санкции. Об этом замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал во вторник в соцсети.

«Осталось только принять правила об использовании их (западной — прим. ТАСС) интеллектуальной собственности. Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Это, в том числе, и будут наши ответные санкции на их имущественные права. На все: от кинофильмов до промышленного софта», — написал он.

Медведев в свойственной ему саркастической манере поблагодарил «тех, кто разработал различные программы для безлицензионного применения их дорогостоящих интеллектуальных продуктов», назвав это «пиратским использованием в режиме личных санкций». «А что, à la guerre comme à la guerre (на войне как на войне — прим. ТАСС)», — заключил Медведев.