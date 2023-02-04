В США планируют законопроект мешающий сотрудничеству РФ и Ирана в атомной энергетике

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские сенаторы-республиканцы планируют внести законопроект, запрещающий администрации США продлевать лицензии, допускающие российско-иранское сотрудничество в сфере атомной энергетики. Об этом в пятницу сообщил портал «Вашингтон фри бикон» со ссылкой на источники в правительстве.



Ожидается, что законопроект, предложенный сенатором Тедом Крузом, получит широкую поддержку обеих партий ввиду желания Конгресса наказать Россию за приписываемое ей США применение иранского оружия в ходе СВО на Украине, отмечает портал.



Целью законопроекта является запрет участия России в работах на нескольких иранских ядерных объектах, включая проводящуюся сейчас реконструкцию и модернизацию ядерного реактора в Араке, совместных операциях и обучении персонала на Бушерской АЭС, а также перекачку и хранение тяжелой воды.





