В США планируют законопроект мешающий сотрудничеству РФ и Ирана в атомной энергетике
11:10 04.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ожидается, что законопроект, предложенный сенатором Тедом Крузом, получит широкую поддержку обеих партий ввиду желания Конгресса наказать Россию за приписываемое ей США применение иранского оружия в ходе СВО на Украине, отмечает портал.
Целью законопроекта является запрет участия России в работах на нескольких иранских ядерных объектах, включая проводящуюся сейчас реконструкцию и модернизацию ядерного реактора в Араке, совместных операциях и обучении персонала на Бушерской АЭС, а также перекачку и хранение тяжелой воды.
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