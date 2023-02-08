В Букингемском дворце сообщили, что Карл III примет Зеленского
14:32 08.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Король Великобритании Карл III удостоит аудиенции президента Украины Владимира Зеленского, который в среду прибыл в Лондон. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Ранее британский телеканал «Скай ньюс» показал кадры приземления в столичном аэропорту Станстед транспортного самолета Королевских ВВС Великобритании, на борту которого Зеленский прибыл в Лондон из Польши.
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