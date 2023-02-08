В Букингемском дворце сообщили, что Карл III примет Зеленского

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Король Великобритании Карл III удостоит аудиенции президента Украины Владимира Зеленского, который в среду прибыл в Лондон. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

Ранее британский телеканал «Скай ньюс» показал кадры приземления в столичном аэропорту Станстед транспортного самолета Королевских ВВС Великобритании, на борту которого Зеленский прибыл в Лондон из Польши.