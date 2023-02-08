Швейцария не сомневается в своем нейтральном статусе

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Принцип нейтралитета не действует в случае нарушения международного права или Устава ООН. Об этом заявила в среду постоянный представитель Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль на заседании Совета Безопасности ООН.

«Нейтралитет Швейцарии не вызывает сомнений. Но нейтралитета нет в случае нарушения международного права или Устава ООН», — сказала она. Дипломат при этом не стала уточнять, что такая позиция означает на практике по отношению к конфликту на Украине.