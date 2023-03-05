Собянин: За два года почти 90 воспитанников социальных домов устроились на работу в центры госуслуг

14:34

Московские центры госуслуг становятся возможностью для воспитанников социальных домов проявить свои способности. За два года на работу в такие центры устроились почти 90 воспитанников. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, проект дает возможность людям с ментальными особенностями лучше адаптироваться, научиться организовывать свой день и общаться.

«В офисах «Мои Документы» почти 90 таких сотрудников консультируют, заполняют журналы приема/передачи документов, занимаются архивом и делают многое другое. Каждому на всех этапах - от устройства на работу до выполнения задач - помогают сотрудники-наставники, прошедшие специальные тренинги», - сообщил Собянин в своем Telegram-канале.

По словам мэра, что центры госуслуг регулярно проводят собеседования и трудоустраивают жителей столичных социальных домов.