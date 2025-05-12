Для общения с Россией неприемлем язык ультиматумов — Песков

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Язык ультиматумов не может использоваться для диалога с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя на брифинге угрозу введения новых европейских санкций против России в случае отказа Москвы от прекращения огня на Украине.

«Язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», — подчеркнул представитель Кремля.