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НОВОСТИ

Для общения с Россией неприемлем язык ультиматумов — Песков

16:12 12.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Язык ультиматумов не может использоваться для диалога с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя на брифинге угрозу введения новых европейских санкций против России в случае отказа Москвы от прекращения огня на Украине.

«Язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», — подчеркнул представитель Кремля.

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