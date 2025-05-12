Контракт на прохождение воинской службы с Шойгу продлен до 2030 года

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу остается на воинской службе — контракт с ним продлен до 2030 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аппарата СБ.

«Контракт на прохождение воинской службы секретарем СБ РФ продлен до 2030 года, еще на пять лет», — сказал собеседник агентства.