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Контракт на прохождение воинской службы с Шойгу продлен до 2030 года

16:32 12.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу остается на воинской службе — контракт с ним продлен до 2030 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аппарата СБ.

«Контракт на прохождение воинской службы секретарем СБ РФ продлен до 2030 года, еще на пять лет», — сказал собеседник агентства.

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