РФ вместе с другими странами может разрушить неоколониальные планы Запада — Медведев
13:32 06.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия вместе с другими странами может «вбить последний гвоздь в крышку гроба» неоколониальных устремлений западного мира, заявил замглавы Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
«Если Советский Союз активно способствовал гибели колониальной системы в мире, то теперь мы вместе с другими странами можем вбить последний гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений западного мира», — написал он в статье, опубликованной в понедельник на сайте «Единой России».
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