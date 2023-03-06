РФ вместе с другими странами может разрушить неоколониальные планы Запада — Медведев

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия вместе с другими странами может «вбить последний гвоздь в крышку гроба» неоколониальных устремлений западного мира, заявил замглавы Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

«Если Советский Союз активно способствовал гибели колониальной системы в мире, то теперь мы вместе с другими странами можем вбить последний гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений западного мира», — написал он в статье, опубликованной в понедельник на сайте «Единой России».